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Сегодня, 15:15

«Салават Юлаев» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 16 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 16 января 2023 года
Артем Белинин
Игроки «Салавата» празднуют гол.
Фото Global Look Press
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16 января в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и «Металлург». Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Уфа Арене», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.45 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.44, это примерно 41% вероятности. Победу «Металлурга» оценили в 2.80 (36%), ничью — в 3.50 (23%).

При ставке в 1000 рублей на викторию «Магнитки» в случае успеха выплата составит 2800 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.52.

Победа «Салавата» по итогам овертайма и буллитов идет за 1.81, «Металлурга» — за 2.04.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.80, Ф2(0) — за 2.06.

Эксперты не определились с результативностью встречи — тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.92, такой же коэффициент и на обратный исход.

Вариант «обе забьют» не подвергается сомнению и идет за 1.16.

Будет ли в матче гол в пустые ворота? Котировка на событие — 2.85.

Гол в меньшинстве доступен за 4.00.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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