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«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 11 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 11 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Металлурга».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram
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11 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся топ-клубы Восточной конференции — «Салават Юлаев» и «Металлург». Игра пройдет в Уфе на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на триумф хозяев — 2.36, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).

В прошлом регулярном чемпионате соперники встречались шесть раз, и уфимцы лишь однажды обыграли «Магнитку» в основное время. Успех «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов имеется за 1.79, этот рынок на коллектив Андрея Разина оценен в 2.01.

Также предложен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дали за 3.21, Ф2(+1.5) — за 1.32;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.80, Ф1(+1.5) — за 1.24.

Команды достаточно результативно проводят старт текущего розыгрыша: «Металлург» за четыре матча настрелял уже 15 шайб (3.75 в среднем за игру), «Салават» отличился девять раз за три поединка (три — в среднем). Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.71, ТМ 4.5 — за 2.04.

Рынок «овертайм будет» представили за 4.00, обратный вариант— за 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

«Магнитка» — сильнейшая команда КХЛ на старте сезона. За четыре тура она набрала семь очков (столько же только у «Автомобилиста», который уступает по дополнительным показателям), а единственное поражение получила от тех же екатеринбуржцев уже в овертайме (2:3). При этом парни Разина справились с сильными ЦСКА (4:2) и «Динамо» (5:3). Также «Металлург» имеет отличную статистику личных встреч против «Салавата Юлаева»: в прошлом сезоне оформил четыре победы в шести играх и лишь раз уступил в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.03.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
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