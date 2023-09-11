Прогнозы на спорт
Сегодня, 06:15
11 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся топ-клубы Восточной конференции — «Салават Юлаев» и «Металлург». Игра пройдет в Уфе на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на триумф хозяев — 2.36, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).
В прошлом регулярном чемпионате соперники встречались шесть раз, и уфимцы лишь однажды обыграли «Магнитку» в основное время. Успех «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов имеется за 1.79, этот рынок на коллектив Андрея Разина оценен в 2.01.
Также предложен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:
• Ф1(-1.5) дали за 3.21, Ф2(+1.5) — за 1.32;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.80, Ф1(+1.5) — за 1.24.
Команды достаточно результативно проводят старт текущего розыгрыша: «Металлург» за четыре матча настрелял уже 15 шайб (3.75 в среднем за игру), «Салават» отличился девять раз за три поединка (три — в среднем). Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.71, ТМ 4.5 — за 2.04.
Рынок «овертайм будет» представили за 4.00, обратный вариант— за 1.24.
«Магнитка» — сильнейшая команда КХЛ на старте сезона. За четыре тура она набрала семь очков (столько же только у «Автомобилиста», который уступает по дополнительным показателям), а единственное поражение получила от тех же екатеринбуржцев уже в овертайме (2:3). При этом парни Разина справились с сильными ЦСКА (4:2) и «Динамо» (5:3). Также «Металлург» имеет отличную статистику личных встреч против «Салавата Юлаева»: в прошлом сезоне оформил четыре победы в шести играх и лишь раз уступил в основное время.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -