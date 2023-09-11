11 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся топ-клубы Восточной конференции — «Салават Юлаев» и «Металлург». Игра пройдет в Уфе на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на триумф хозяев — 2.36, что составляет приблизительно 40% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).

В прошлом регулярном чемпионате соперники встречались шесть раз, и уфимцы лишь однажды обыграли «Магнитку» в основное время. Успех «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов имеется за 1.79, этот рынок на коллектив Андрея Разина оценен в 2.01.

Также предложен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дали за 3.21, Ф2(+1.5) — за 1.32;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.80, Ф1(+1.5) — за 1.24.

Команды достаточно результативно проводят старт текущего розыгрыша: «Металлург» за четыре матча настрелял уже 15 шайб (3.75 в среднем за игру), «Салават» отличился девять раз за три поединка (три — в среднем). Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.71, ТМ 4.5 — за 2.04.

Рынок «овертайм будет» представили за 4.00, обратный вариант— за 1.24.

Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

«Магнитка» — сильнейшая команда КХЛ на старте сезона. За четыре тура она набрала семь очков (столько же только у «Автомобилиста», который уступает по дополнительным показателям), а единственное поражение получила от тех же екатеринбуржцев уже в овертайме (2:3). При этом парни Разина справились с сильными ЦСКА (4:2) и «Динамо» (5:3). Также «Металлург» имеет отличную статистику личных встреч против «Салавата Юлаева»: в прошлом сезоне оформил четыре победы в шести играх и лишь раз уступил в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.03.

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