6 января в КХЛ состоится матч между «Салаватом Юлаевым» и СКА. Игра пройдет на «Уфа Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 14.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают СКА фаворитом. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.92, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья и успех «Салавата Юлаева» доступны за одинаковые 3.80 (по 26%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

На то, что СКА победит с учетом овертайма и серии буллитов, котировка — 1.49. На «Салавата Юлаева» — 2.70.

Считаете, что хозяева не уступят в основное время? Вариант 1Х идет за 1.88.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.79, ТМ 4.5 — в 2.07.

На гол в пустые ворота коэффициент — 2.85, на точный бросок в меньшинстве — 5.00.

На то, что СКА выиграет хотя бы один период, можно поставить за 1.22. Такое же условие у «Салавата» — за 1.58.