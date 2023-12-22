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Сегодня, 12:15

«Салернитана» — «Милан»: где смотреть матч серии А 22 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Милан» 22 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press
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22 декабря в 17-м туре чемпионата Италии «Салернитана» сойдется с «Миланом». Встреча на стадионе «Ареки» в Салерно начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Давиде Массы. Прямую трансляцию покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
22 дек, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе красно-черных: на «Милан» предложили котировку 1.46, что составляет приблизительно 65% вероятности. Ничья доступна за 4.79 (21%), триумф «морских коньков» — за 7.18 (14%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 2.18, Ф2(-1) — за 1.71.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15. «Обе забьют» дали за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Оливье Жиру. Меткий выстрел в исполнении француза идет за 2.13.

В прошлом туре Рафа Леау и компания всухую расправились с «Монцей» (3:0). На то, что «Салернитана» тоже не огорчит миланцев, представлен коэффициент 2.12.

Два из трех наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают как раз на успех россонери без пропущенных мячей:

  • 2:0 — за 6.89;

  • 1:0 — за 7.30;

  • 2:1 — за 8.25.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Салернитана
Серия А
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