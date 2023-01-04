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«Салернитана» — «Милан»: где смотреть матч серии А 4 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Милан» 4 января 2023 года
Евгений Коростелев
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
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4 января в чемпионате Италии «Милан» сразится с «Салернитаной». Встреча 16-го тура состоится на стадионе «Ареки» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 14.25 мск. Главный арбитр — Франческо Фурно.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. Победу «россонери» можно взять за 1.52, вероятность исхода — примерно 66%. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Салернитаны» — за 6.90 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения выплата составит 4500 рублей, а чистая прибыль — 3500 рублей.

На то, что хозяева не проиграют, котировка — 2.65. Также можете подстраховать их с помощью форы (+1.5) за 1.59.

«Милан» пропускает ровно гол за матч — 15 мячей в 15 играх сезона. Результативный удар «Салернитаны» можно взять за 1.65.

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На «обе забьют» и «обе забьют — нет» котировки одинаковые — 1.90.

Четыре наиболее вероятных точных счета отражают превосходство «Милана»:

  • 1:0 и 2:0 в пользу «россонери» — 6.80;

  • 2:1 и ничья 1:1 — за 7.90.

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ФК Салернитана
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«Салернитана» — «Милан»: прогноз на матч серии А 4 января 2023 года