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«Салернитана» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 21 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Наполи» 21 января 2023 года
Евгений Коростелев
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21 января в 19-м туре серии А «Наполи» зарубится с «Салернитаной». Игра состоится на стадионе «Аречи» в Салерно и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 19.55 мск. Обслужит игру арбитр Даниэль Киффи.

Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Наполи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Наполи» безоговорочным фаворитом встречи. На победу лидера серии А можно поставить за 1.30, это приблизительно 77% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.70 (17%), успех «Салернитаны» — за 11.0 (6%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа выплата составит 11 000 рублей, а чистая прибыль — 10 000 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 3.70. Их успех с форой (+1.5) идет за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.70.

Считаете, что соперники обменяются голами? «Обе забьют» можно оформить за 1.83, «обе забьют — нет» — за 1.98.

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: сколько Роналду забьет в первом матче за «Аль-Наср»?

11-метровый доступен за 2.55, удаление — за 4.50.

Эксперты предполагают, что в матче отличится лидер гонки бомбардиров Виктор Осимхен, его точный удар идет за 2.05.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Наполи» за 7.00.

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