Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
7 января в 19-м туре чемпионата Италии «Салернитана» сойдется с «Ювентусом». Встреча на стадионе «Ареки» в Салерно начнется в 20.00 по московскому времени со свистком арбитра Марко Гуиды. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» с 19.55 мск.
Аналитики букмекеров склоняются к победе черно-белых: на «Юве» предложили котировку 1.42, что составляет приблизительно 66% вероятности. Ничья доступна за 4.72 (21%), триумф «морских коньков» — за 7.75 (13%).
Поставить на успех туринцев с форой (-1.5) можно за 2.18. Ф1(+1) ждет вас за 1.67.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.89. «Обе забьют» дали за 2.17, обратный рынок — за 1.67.
Три дня назад парни Макса Аллегри разгромили «Салернитану» в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). На индивидуальный тотал «зебр» больше двух голов представлен коэффициент 2.09.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Меткий выстрел в исполнении серба идет за 2.23.
Пять наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
1:0 в пользу «Юве» — за 5.97;
2:0 — за 6.18;
0:0 — за 7.50;