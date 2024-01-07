Прямая трансляция матча серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 января 2024 года

7 января в 19-м туре чемпионата Италии «Салернитана» сойдется с «Ювентусом». Встреча на стадионе «Ареки» в Салерно начнется в 20.00 по московскому времени со свистком арбитра Марко Гуиды. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» с 19.55 мск.

Аналитики букмекеров склоняются к победе черно-белых: на «Юве» предложили котировку 1.42, что составляет приблизительно 66% вероятности. Ничья доступна за 4.72 (21%), триумф «морских коньков» — за 7.75 (13%).

Поставить на успех туринцев с форой (-1.5) можно за 2.18. Ф1(+1) ждет вас за 1.67.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.86, ТМ 2.5 — за 1.89. «Обе забьют» дали за 2.17, обратный рынок — за 1.67.

Три дня назад парни Макса Аллегри разгромили «Салернитану» в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). На индивидуальный тотал «зебр» больше двух голов представлен коэффициент 2.09.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Меткий выстрел в исполнении серба идет за 2.23.

Пять наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом: