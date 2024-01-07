Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Салернитана» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 7 января 2024 года

Прогноз на матч серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Салернитана» — «Ювентус».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

7 января «Ювентус» приедет в гости к «Салернитане» в 19-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Салерно на стадионе «Ареки» и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Марко Гуида. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» начнется с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Ювентус

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Макса Аллегри. На победу «зебр» доступна котировка 1.42, это приблизительно 66% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 7.75 (13%), ничью — за 4.72 (21%).

Считаете, что хозяева наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 3.00.

Три дня назад «Юве» разгромил гранатовых в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.89.

Специалисты убеждены, что соперники не обменяются голами. Это событие оценили в 2.17. «Обе забьют — нет» представили за 1.67.

Пауло Дибала (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» и «Аталанта» потеряли лидеров из-за Кубка Африки. Но возвращение Дибалы гарантирует успех Моуринью

Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Ювентус»

На этой неделе соперники уже встречались — 4 января туринцы разгромили гранатовых на «Альянц Стадиум» в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). Это самый результативный перфоманс черно-белых в текущем сезоне: ранее Душан Влахович и компания ни разу не перешагнули отметку в три забитых мяча. На выезде же «зебры» победили с крупным счетом лишь однажды — «Удинезе» в первом туре серии А (3:0). Вряд ли коллектив Макса Аллегри выдаст второй «верховой» поединок за три дня.

Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» и ТМ 3.5 за 1.91.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Салернитана
ФК Ювентус
Серия А
0
Читайте также
Пушилин указал на отличия между ударами РФ и Украины
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника в ночь на Рождество
Путин встретился в канун Рождества с семьями погибших в ходе СВО военнослужащих
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Тоттенхэм» — «Бернли»: прогноз на матч Кубка Англии 5 января 2024 года