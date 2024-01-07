Прогноз на матч серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 января 2024 года

7 января «Ювентус» приедет в гости к «Салернитане» в 19-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Салерно на стадионе «Ареки» и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Марко Гуида. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» начнется с 19.55 мск.

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Макса Аллегри. На победу «зебр» доступна котировка 1.42, это приблизительно 66% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 7.75 (13%), ничью — за 4.72 (21%).

Считаете, что хозяева наберут очки? Опция 1Х идет с коэффициентом 3.00.

Три дня назад «Юве» разгромил гранатовых в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.89.

Специалисты убеждены, что соперники не обменяются голами. Это событие оценили в 2.17. «Обе забьют — нет» представили за 1.67.

Прогноз и ставка на матч «Салернитана» — «Ювентус»

На этой неделе соперники уже встречались — 4 января туринцы разгромили гранатовых на «Альянц Стадиум» в 1/8 финала Кубка Италии (6:1). Это самый результативный перфоманс черно-белых в текущем сезоне: ранее Душан Влахович и компания ни разу не перешагнули отметку в три забитых мяча. На выезде же «зебры» победили с крупным счетом лишь однажды — «Удинезе» в первом туре серии А (3:0). Вряд ли коллектив Макса Аллегри выдаст второй «верховой» поединок за три дня.

Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» и ТМ 3.5 за 1.91.