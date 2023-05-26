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Сегодня, 14:15

«Сампдория» — «Сассуоло»: где смотреть матч серии А 26 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Сампдория» — «Сассуоло» 26 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Сампдории» в матче серии А против «Эмполи».
Фото Global Look Press
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26 мая «Сампдория» проведет последний домашний матч в серии А как минимум до конца следующего сезона. Худшая команда чемпионата встретится с середняком «Сассуоло» на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Главный арбитр поединка Франческо Меравилья даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 37-й тур
26 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Сассуоло

Букмекеры отдали предпочтение гостям: на успех черно-зеленых дана котировка 1.96, что составляет около 50% вероятности исхода. Коэффициент на победу «моряков» — 3.78 (25%). Практически такой же предложен на ничью — 3.83 (25%).

Ждете, что «Сассуоло» испортит последний домашний матч «Сампдории» в сезоне? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном итоге принесет 1960 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи как раз намекают на серьезное преимущество команды Алессио Дионизи:

• ничья 1:1 идет за 6.93;

• триумф гостей 2:1 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.75.

Игра вполне может получится яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. Периодически соперники действительно устраивают перестрелки — в половине из последних 10 очных столкновений во всех турнирах они отгрузили на двоих минимум по три мяча.

Фабио Квальярелла (&laquo;Сампдория&raquo;) в&nbsp;матче серии А с &laquo;Эмполи&raquo;. «Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 26 мая 2023 года

Вероятность увидеть обмен точными выстрелами оценена в 1.59, «обе забьют — нет» можно взять за 2.37. Оппоненты огорчили друг друга всего в четырех из прошедших 10 матчей в чемпионате.

Также существует комбинированный вариант ТБ 2.5 и «обе забьют». Он предложен с коэффициентом 1.78, обратный рынок можно сыграть за 2.75.

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