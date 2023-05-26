Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 26 мая 2023 года

Прогноз на матч серии А «Сампдория» — «Сассуоло» 26 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Фабио Квальярелла («Сампдория») в матче серии А с «Эмполи».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

26 мая худшая команда серии А «Сампдория» примет идущий в середине таблицы «Сассуоло» в матче 37-го тура чемпионата. Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Франческо Меравилья. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 37-й тур
26 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Сассуоло

Букмекеры считают черно-зеленых фаворитами матча: поставить на победу «Сассуоло» можно с коэффициентом 1.96, что составляет приблизительно 50% вероятности. Выигрыш «Сампдории» предложен с котировкой 3.78 (25%), ничья доступна за практически идентичные 3.83 (25%).

Верите в первую за два месяца викторию генуэзцев? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном исходе принесет 3780 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное преимущество «Сассуоло»:

• «мирные» 1:1 идут за 6.93;

• успех гостей 2:1 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.75.

Игра вполне может получиться яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. Периодически соперники устраивают перестрелки — в половине из последних 10 очных встреч во всех турнирах они отгрузили на двоих минимум по три мяча.

Вероятность увидеть обмен точными выстрелами оценена в 1.59, «обе забьют — нет» можно взять за 2.37.

ФОНБЕТ и &laquo;Кристалл&raquo;. ФОНБЕТ стал генеральным партнером пляжного футбольного клуба «Кристалл»

Прогноз и ставка на матч серии А «Сампдория» — «Сассуоло»

«Сампа» выступила хуже всех в этом сезоне серии А и досрочно вылетела. «Моряки» ползут на 20-й строчке с 18 очками после 36 туров, а безвыигрышная серия команды насчитывает уже девять поединков. «Сассуоло» тоже выступает не слишком удачно: занимает только 14-е место, но от зоны вылета оторвался на 14 баллов.

Два последних противостояния между «Сампдорией» и черно-зелеными получились яркими — оба раза победили нынешние хозяева (2:1 и 4:0). Вероятно, тренд на результативность сохранится: недавние матчи команд в чемпионате получались веселыми — генуэзцы в прошедших пяти встречах дважды пропустили по пять мячей, а гости проиграли в двух минувших турах (2:4 и 1:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.66.

0
Читайте также
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФОНБЕТ стал генеральным партнером пляжного футбольного клуба «Кристалл»