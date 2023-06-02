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Сегодня, 14:15

«Сассуоло» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 2 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Сассуоло» — «Фиорентина» 2 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Сассуоло» в матче серии А с «Болоньей».
Фото Global Look Press
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Программу 38-го тура чемпионата Италии открывает заруба середняков лиги — «Сассуоло» и «Фиорентины». Матч пройдет 2 июня на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Стартовый свисток рефери Маттео Маркетти прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.25 мск.

Италия. Серия А. 38-й тур
02 июн, 21:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Фиорентина

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита встречи: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.58, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.63 (37%), ничья предложена за 3.73 (25%).

В двух последних домашних матчах черно-зеленые без проблем обыграли «фиалок» (2:1 и 3:1). Ставка в 1000 рублей на триумф «Сассуоло» при благоприятном результате принесет 2580 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают примерно равные шансы соперников на успех:

• ничья 1:1 дана за 7.19;

• за 9.75 — ничья 2:2, а также победа любой из команд со счетом 2:1.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.42, вариант «обе забьют — нет» — в 2.90. Оппоненты обменялись результативными попаданиями в восьми из последних 10 очных матчей в чемпионате.

Кристиано Бираги (&laquo;Фиорентина&raquo;). «Сассуоло» — «Фиорентина»: прогноз на матч серии А 2 июня 2023 года

«Сассуоло» и «Фиорентина» нередко устраивают результативные битвы — в четырех последних встречах в серии А обменялись голами и настреляли на двоих минимум три мяча. Комбинированный рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.54.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше трех мячей предложен за 1.70, ТМ 3 — за 2.19. Соперники частенько выдают результативные поединки — в семи из последних 10 встреч в чемпионате настреляли на двоих минимум три гола.

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