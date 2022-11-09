Прямая трансляция матча серии А «Сассуоло» — «Рома» 9 ноября 2022 года

9 ноября в 14-м туре серии А схлестнутся «Сассуоло» и «Рома». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Мапеи», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами «Рому». Поставить на победу гостей можно за 2.20, это примерно 45% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценили в 3.40 (29%), ничью — в 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что «Сассуоло» не уступит, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.47, Ф2(0) — за 1.58.

В последних десяти встречах «Рома» забивает в среднем 1.5 мяча за игру, «Сассуоло» 1.1. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.46, ИТБ2 (1.5) — в 1.78.

Эксперты не определились с вариантом «обе забьют». Поставить на него можно за 1.86, на обратный исход — за 1.94.

«Сассуоло» не может забить уже два тура подряд. Думаете, серия продолжится? Поставьте на то, что хозяева не забьют за 2.75.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 в пользу «Ромы» — за 6.90;

• 2:1 — за 8.50.