Эксперты оценили шансы Роналду принести сборной Эр-Рияда победу над «ПСЖ» Месси

19 января в Саудовской Аравии состоится товарищеский матч между сборной Эр-Рияда и французским «ПСЖ». Встреча, в которой примут участие Криштиану Роналду и Лионель Месси, пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 20.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» безоговорочным фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить за 1.33, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.00 (16%), успех сборной Эр-Рияда — за 7.40 (9%).

Считаете, что хозяева дадут бой Месси и Неймару? Вариант 1Х оценен в 3.30.

Если же вам кажется, что хозяева как минимум не уступят крупно, возьмите Ф1(+1.5) за 1.98. Ф2(-1.5) при этом идет за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за скромные 1.30. Даже на ТБ 3.5 котировка невысокая — 1.80.

Условие «обе забьют» оценено в 1.51, противоположное — в 2.46.

В линии доступно множество вариантов для ставки на показатели Лео Месси и Криштиану Роналду. Например, на гол португальца котировка — 1.80, на забитый аргентинцем мяч — 1.70.

На то, что Роналду отличится больше раз, чем весь «ПСЖ», коэффициент — 11.0. Гол Криштиану и при этом победу сборной Эр-Рияда можно взять за 7.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: