Эксперты оценили шансы Месси и Роналду отличиться в матче сборной Эр-Рияда с «ПСЖ»

19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда состоится товарищеский матч, в котором «ПСЖ» сыграет против сборной Эр-Рияда. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают парижан фаворитами игры. На победу французской команды можно поставить с коэффициентом 1.31, вероятность такого исхода — приблизительно 76%. Ничья доступна за 6.10 (16%), успех сборной Эр-Рияда — за 8.00 (8%).

Ставка в 1000 рублей на триумф саудовцев в случае их победы принесет выплату в 8000 рублей.

На то, что хозяева не проиграют, котировка — 3.50. Также можете подстраховать их с помощью форы (+1.5) за 2.00.

Эксперты предполагают, что игра получится очень результативной: на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 коэффициенты одинаковые — 1.90.

Вероятно, в этом матче впервые с 2020 года друг против друга сыграют Лео Месси и Криштиану Роналду. 31 декабря португалец подписал двухлетний контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, а Месси с лета 2021 года выступает за «ПСЖ». В последний раз они встречались в Лиге чемпионов сезона-2020/21, когда Криштиану играл за «Ювентус», а Лео — за «Барселону».

Эксперты оценили шансы звезд отличиться в предстоящей встрече. На гол Роналду можно поставить за 2.65, а на точный удар Месси — всего за 1.70. Также предложено взять условие, при котором Лео и Криш совместными усилиями забьют больше одного мяча, коэффициент на это — 2.74.