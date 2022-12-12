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12 декабря, 11:15

Хорватия выиграет полуфинал и финал в серии пенальти? Эксперты оценили шансы этого события

Евгений Коростелев
Лука Модрич празднует победу над Бразилией.
Фото Global Look Press
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Сборная Хорватии почти повторила лучшее достижение на чемпионатах мира, которое установила в 2018 году в России — тогда команда Златко Далича проиграла в финале Франции. Тот плей-офф начался для «Шашечных» точно так же, как и в этот раз: с двух побед в серии пенальти — над Данией и Россией.

В Катаре хорваты тоже прошли в полуфинал в серии 11-метровых: сначала одолели Японию, а в четвертьфинале сенсационно выбили Бразилию. Следующая на очереди — сборная Аргентины. Четыре года назад команды играли на групповом этапе, и тогда европейцы оказались сильнее — 3:0.

Лионель Месси. Аргентина — Хорватия: Месси не позволит состояться ремейку финала ЧМ-2018

В случае успеха над «Альбиселесте» в финале Хорватия сыграет с Францией или Марокко. Против «Трехцветных» Модрич и Ко тоже наверняка будут тянуть до серии пенальти. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает сделать ставку на то, что хорваты выиграют полуфинал и финал в серии пенальти. Коэффициент на это — 100.

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