Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:45
20 января российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге Australian Open сразится с американцем Себастьяном Кордой. Встреча состоится на «Род Лэйвер Арене» и начнется не ранее 12.30 по московскому времени. В России она транслироваться не будет. Медведев ведет в личном противостоянии со счетом 1:0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Даниила фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Сенсационный триумф Корды оценен в 4.70 (16%).
При ставке в 1000 рублей на американца в случае его выхода в четвертый круг выплата составит 4700 рублей, а чистая прибыль — 3700 рублей.
Эксперты убеждены, что встреча завершится в трех партиях в пользу Медведева. На счет 3:0 коэффициент — 2.20.
Выберите один из вариантов для ставки на количество геймов в матче:
Возьмет ли Корда хотя бы один сет? Предыдущие два матча Медведев выиграл всухую. На успех американца с форой (+2.5) партии котировка — 1.62, на Ф1(+1.5) — 2.63.
На то, что в одной из партий случится тай-брейк, можно поставить за 1.85.
Сколько матчболов понадобится победителю? Два и более — 2.20, ТМ 1.5 — 1.67.
Медведев довольно уверенно прошел первые два круга, одолев Джирона и Миллмана. Причем американцу он отдал всего три гейма, а австралийцу — девять. Однако не очень понравился ход первой партии в игре с Джоном, где Даниил слишком много позволял сопернику на приеме — это вылилось аж в три брейка.
Корда более молодой, мобильный и классный игрок, чем два предыдущих соперника Медведева. Тем более сейчас он в неплохой форме — играл в финале Аделаиды с Джоковичем и даже имел матчбол, но не реализовав его, не расклеился и продолжил показывать качественный теннис. Думается, настолько легкой, как предыдущие встречи на турнире, предстоящая игра для российского теннисиста не будет.
Рекомендуемая ставка: ТБ 33.5 гейма за 1.65.