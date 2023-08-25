«Реал» в третьем туре ла лиги завершит серию выездных матчей на старте сезона. Теперь мадридцы отправятся в Виго, где 25 августа сойдутся с «Сельтой» на стадионе «Балаидос». Игру рассудит бригада Исидро Диаса де Меры Эскудероса, начало встречи — в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: коэффициент на триумф команды Карло Анчелотти — 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.86 (19%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 4.17 (23%).

«Реал» обыграл «кельтов» в девяти из последних 10 поединков. Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 1700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на преимущество бланкос:

• 1:1 — за 7.48;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;

• 2:1 — за 8.25.

В очных матчах соперники нередко показывали яркий футбол: например, в прошлом сезоне «Реал» разгромно победил в Виго (4:1). Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую игру оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.18.

Поставить на обмен голами можно за 1.74, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.10. Команды огорчили друг друга в семи из предыдущих 10 встреч в чемпионате.

Также доступен комбинированный рынок «ТБ 2.5 и обе забьют». Коэффициент на него составляет привлекательные 1.96.

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