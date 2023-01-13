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«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 13 января 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Сельта» — «Вильярреал» 13 января 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Вильярреала» в матче с «Реалом».
Фото Global Look Press
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13 января в рамках 17-го тура чемпионата Испании борющийся за место в топ-4 «Вильярреал» отправится на выезд к сражающейся за выживание «Сельте». Игра пройдет в Виго на стадионе «Балаидос», главный арбитр матча Хавьер Альберола Рохас даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 17-й тур
13 янв, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Вильярреал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.75, что составляет около 35% вероятности. Триумф команды Кике Сетьена доступен за чуть большие 2.85 (34%), ничья идет за 3.10 (31%).

Считаете, что «желтая подлодка» сильнее соперника? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд на успех:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа «Сельты» 1:0 — за 7.10;

• успех гостей с таким же счетом — за 7.20.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.70. Команды действительно не очень много забивают: «Сельта» в чемпионате заколачивает ровно гол за матч, «Вильярреал» — 1.2 мяча за игру.

При этом ждете забитые мячи сразу от обеих команд? Этот рынок оценен в 1.95, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Сельта» — «Вильярреал» 13 января 2023 года

«Желтая подлодка» подплыла к матчу в отличной форме: выиграла в чемпионате в трех матчах подряд, а в последнем туре справилась с «Реалом» (2:1). Всего же за 16 туров команда Сетьена потерпела пять поражений, но одно — от «Барселоны», еще три от команд, борющихся за ЛЧ вместе с «Вильярреалом», и лишь одно от «Мальорки» с 10-го места. Соперникам ниже классом гости обычно не уступают.

«Сельта» же вообще идет у самой зоны вылета — отрыв от 18-го места всего одно очко. Также «кельты» мало забивают — ровно гол за игру, зато по пропущенным идут на втором месте в чемпионате: получили 27 мячей, больше только у «Эльче» с последнего места.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.96.

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