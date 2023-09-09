Северная Македония

9 сентября Италия отправится на выезд и встретится с Северной Македонией, чтобы сыграть в пятом туре квалификации Евро-2024. Поединок на стадионе «Филипп II» в Скопье обслужит французский рефери Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ».

Букмекерская компания Olimpbet назвала Италию фаворитом: ставка на победу «Скуадры адзурры» предложена с котировкой 1.31, вероятность исхода — около 75%. Успех гостей идет с огромным коэффициентом 11.0 (8%), ничья доступна за 5.40 (17%).

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Кстати, хозяева не уступили итальянцам в двух из трех последних поединков. Поставить на 1Х можно за 3.61.

Триумф гостей с форой (-1.5) получил котировку 1.92.

В трех матчах подряд итальянцам хватало 15 минут, чтобы отличиться. На гол одной из сборных в первые 25 минут предложено сыграть за 1.93.

У каждой команды три из четырех последних встреч пробили «верх» по забитым мячам. На очную игру ТБ 2.5 идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.11.

Италия не пропустила только в одном из четырех поединков в этом году. Обмен результативными ударами предложен за 2.31. Обратный рынок доступен за 1.61.

Наиболее вероятный счет — победа гостей 2:0 за 5.37.

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