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Сегодня, 16:15

Северная Македония — Италия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 9 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Северная Македония — Италия 9 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сандро Тонали (сборная Италии).
Фото Global Look Press
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9 сентября Италия отправится на выезд и встретится с Северной Македонией, чтобы сыграть в пятом туре квалификации Евро-2024. Поединок на стадионе «Филипп II» в Скопье обслужит французский рефери Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
09 сент, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Северная Македония
Италия

Букмекерская компания Olimpbet назвала Италию фаворитом: ставка на победу «Скуадры адзурры» предложена с котировкой 1.31, вероятность исхода — около 75%. Успех гостей идет с огромным коэффициентом 11.0 (8%), ничья доступна за 5.40 (17%).

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Кстати, хозяева не уступили итальянцам в двух из трех последних поединков. Поставить на 1Х можно за 3.61.

Триумф гостей с форой (-1.5) получил котировку 1.92.

В трех матчах подряд итальянцам хватало 15 минут, чтобы отличиться. На гол одной из сборных в первые 25 минут предложено сыграть за 1.93.

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У каждой команды три из четырех последних встреч пробили «верх» по забитым мячам. На очную игру ТБ 2.5 идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.11.

Италия не пропустила только в одном из четырех поединков в этом году. Обмен результативными ударами предложен за 2.31. Обратный рынок доступен за 1.61.

Наиболее вероятный счет — победа гостей 2:0 за 5.37.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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