Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
9 сентября в пятом туре отборочного этапа Евро-2024 встретятся Северная Македония и Италия. Игра пройдет на стадионе «Филипп II» в Скопье. Французский рефери Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ» с 21.35 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей бесспорными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.31, вероятность исхода — около 75%. Выигрыш хозяев доступен с гигантской котировкой 11.0 (8%), ничья оценена в 5.40 (17%).
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Кстати, хозяева не уступили итальянцам в двух из трех последних столкновений Поставить на 1Х можно за 3.61.
У каждой команды три из четырех последних встреч пробили «верх» по забитым мячам. На очную игру ТБ 2.5 идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.11.
Италия не пропустила только в одном из четырех поединков в этом году. Обмен голами предложен за 2.31. Обратный рынок доступен за 1.61.
Наиболее вероятный счет — победа гостей 2:0 за 5.37.
«Красные львы» больно кусаются в родных угодьях: победили в трех из четырех последних встреч дома. А еще они, похоже, знают рецепт успеха в играх с Италией. Именно Северная Македония не пустила «Скуадру адзурру» на ЧМ в Катаре, одолев команду Роберто Манчини в стыковом матче в Палермо (1:0).
Впрочем, Манчини уже скрылся в саудовских пустынях, и новый тренер Италии Лучано Спаллетти хочет дебютировать с виктории. Тем более «скуадре» очень нужны очки: действующие чемпионы Европы в двух турах этого цикла набрали всего три балла и на столько же отстают от второго места группы.
На стороне итальянцев выступает и статистика: в квалификации чемпионатов Европы у них нет поражений в 21 выезде и всего один проигрыш в 42 поединках в целом. Кроме того, «Скуадра адзурра» регулярно забивает — в последний раз ушли без гола в евроотборе в 2010 году.
Рекомендуемая ставка: победа Италии и ТБ 2.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -