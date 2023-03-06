6 марта пройдет третий матч 1/4 Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА. Серия переехала в Череповец: предстоящая встреча состоится в «Ледовом дворце» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME. Эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет около 52% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.80 (24%), котировка на ничью — тоже 3.80 (24%).

Считаете, что победят хозяева? Ставка в 1000 рублей на успех «Северстали» при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.

Также вы можете поставить на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев предложен за 2.43, на гостей — за 1.55.

После двух матчей в Москве в серии ничья: ЦСКА в первой игре разгромил соперника 5:2, но в следующей встрече уступил в овертайме 2:3. По итогам регулярного чемпионата преимущество в личных встречах у «Северстали» — она победила в трех из четырех игр. Поставить на то, что коллектив из Череповца снова хотя бы не проиграет москвичам в основное время, можно за 1.90.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.13.

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 2.55, ИТМ1 (2.5) — за 1.48. Эти рынки на ЦСКА доступны за 1.70 и 2.07 соответственно.

Также вы можете попробовать угадать, будет ли в матче овертайм. Поставить на то, что игра не завершится после трех периодов, можно за 4.00. Обратный рынок идет за 1.24. В этом сезоне соперники не определили победителя в основное время лишь раз за шесть матчей.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой. Например, Ф1(0) идет за 2.75, Ф2(0) — за 1.42.