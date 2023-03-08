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«Северсталь» — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 8 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 8 марта 2023 года
Евгений Коростелев
ЦСКА.
Фото Global Look Press
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8 марта «Северсталь» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ сыграет с ЦСКА. Команды встретятся в Череповце на Ледовой арене, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Серия складывается в пользу «Северстали» — 2:1.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что ЦСКА сравняет счет в противостоянии. На победу армейцев в основное время можно поставить за 1.75, что приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (21%), успех хозяев — за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4300 рублей.

На то, что «сталевары» не уступят по итогам трех периодов, котировка — 2.04. Они не проиграли ЦСКА в семи из девяти последних матчей.

Если же вы считаете, что красно-синие отомстят за последние поражения и победят с запасом, возьмите Ф2(-1) за 1.92 или Ф2(-1.5) за 2.22.

В шести из семи предыдущих очных встреч соперники забрасывали по пять и более шайб: ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.78, ТМ 4.5 — за 2.02.

«Северсталь» очень агрессивна в атаке в противостоянии с армейцами — в девяти последних играх команда Андрея Разина поражала ворота соперника хотя бы два раза. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.66.

Эксперты считают, что гости откроют счет в матче. Коэффициент — 1.57. На хозяев — 2.37, на отсутствие голов — 60.0.

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Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.44, «Северстали» — за 2.79.

На проход армейцев в 1/4 финала коэффициент уже довольно приличный — 1.36. Правда, отметать вариант с участием желто-черных в следующем раунде тоже не стоит — 3.11.

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ХК Северсталь
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