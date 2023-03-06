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«Северсталь» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 6 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 6 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки ЦСКА в матче с «Северсталью».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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6 марта «Северсталь» и ЦСКА встретятся в рамках 1/4 Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Серия переместилась в Череповец: предстоящий матч пройдет в «Ледовом дворце», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME. После двух матчей в Москве в серии ничья.

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Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают гостей серьезными фаворитами встречи: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.97, это около 49% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.55 (27%), котировка на ничью — 4.00 (24%).

Ждете успех москвичей? Ставка в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае выигрыша принесет 1970 рублей.

Рынок на успех «Северстали» с учетом овертайма предложен за 2.43, на победу ЦСКА в матче — за 1.55.

После двух матчей в Москве в серии ничья: ЦСКА в первой игре разгромил соперника 5:2, но в следующей встрече уступил в овертайме 2:3. В регулярном чемпионате армейцы проиграли «Северстали» в трех из четырех встреч. Поставить на то, что коллектив из Череповца снова хотя бы не проиграет москвичам в основное время, можно за 1.81.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.04.

Также вы можете попробовать угадать, будет ли в матче овертайм. Поставить на то, что игра не завершится после трех периодов, можно за 4.00. Обратный рынок идет за 1.24.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 6 марта 2023 года

Команды достаточно результативно играют друг с другом: из шести матчей этого сезона (в регулярке и плей-офф) лишь однажды забили на двоих меньше пяти шайб — как раз в последней встрече, когда череповчане победили в овертайме. В половине игр текущего сезона соперники вообще забрасывали на двоих минимум пять шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.77.

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