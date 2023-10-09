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«Северсталь» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва 9 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Динамо» Москва — «Северсталь».
Фото Официальный телеграм-канал «Динамо» Москва
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9 октября в матче КХЛ «Северсталь» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в Ледовом дворце Череповца и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» серьезным фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, это приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (21%), успех «Северстали» — за 3.10 (32%).

На то, что хозяева не уступят в основное время, котировка — 1.72.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 2.01, ТМ 5.5 — за 1.79. В пяти последних очных встречах соперники не пробили «верх».

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Два гола и более от каждый команды можно оформить за 1.58. Если этого не произойдет, сыграет коэффициент 2.23.

Триумф череповчан с учетом ОТ и буллитов оценен в 2.23, москвичей — в 1.65.

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ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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«Барыс» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире