СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сойдется с оппонентом по Западной конференции — «Северсталью». Команды встретятся в Череповце на арене «Ледовый дворец». Начало матча в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Успех хозяев предложен за 4.15 (23%), ничья идет с незначительно большей котировкой 4.20 (23%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.45, этот рынок на хозяев дали за 2.80.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.87, Ф2(-1) — за 1.93;

• Ф1(+1.5) — за 1.67, Ф2(-1.5) — за 2.13.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.30.

Тотал бросков в створ больше 59.5 идет за 1.72, ТМ 59.5 — за 2.00.

Поставить на то, что первый бросок в створ оформят хозяева, можно за 1.96. Эта же опция на СКА идет за 1.75.