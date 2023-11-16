16 ноября «Северсталь» сыграет в рамках КХЛ со СКА. Игра пройдет в череповецком Ледовом дворце и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом встречи СКА. Успех армейцев в основное время оценен коэффициентом 1.85, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.34 (18%), победа «Северстали» — за 3.60 (28%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.91.

На то, что «Северсталь» не уступит с разницей более двух шайб, котировка — 1.56.

Если в матче будет заброшено пять и более шайб, сыграет коэффициент 1.46. Если меньше, то 2.59. Также можете присмотреться к ТБ 5.5 за 1.93 или ТМ 5.5 за 1.87.

Кто откроет счет в матче? Ставку на хозяев можно сделать за 2.18, на гостей — за 1.65.

Триумф череповчан в игре с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 2.54, петербуржцев — в 1.51.

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