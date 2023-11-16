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Сегодня, 14:15

«Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 16 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Северсталь».
Фото Официальный телеграм-канал «Северстали»
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16 ноября в КХЛ сойдутся «Северсталь» и СКА. Игра пройдет на ледовой арене в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире матч будет транслироваться на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают СКА серьезным фаворитом игры. Победа клуба из Санкт-Петербурга в основное время оценена коэффициентом 1.85, что примерно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.34 (18%), успех «Северстали» — за 3.60 (28%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.91.

Если в матче будет заброшено пять и более шайб, сыграет коэффициент 1.46. Если меньше, то 2.59. Также можете присмотреться к ТБ 5.5 за 1.93 или ТМ 5.5 за 1.87.

На то, что «Северсталь» не уступит с разницей более двух шайб, котировка — 1.56.

Кто откроет счет в матче? Ставку на хозяев можно сделать за 2.18, на гостей — за 1.65.

Триумф череповчан в игре с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 2.54, петербуржцев — в 1.51.

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Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — СКА

СКА в последнее время неважно играет в обороне — в 11 предыдущих матчах пропускал не меньше двух шайб за 60 минут. При этом в соперниках были скромные «Нефтехимик», «Витязь» и «Сочи». «Северсталь» же дома, пусть и проигрывая (уступила в семи случаях из 10), забрасывает по 3.1 шайбы за игру. Высока вероятность, что тенденция распространится и на ближайший матч.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2) за 1.65 (если «Северсталь» забросит ровно дважды, случится возврат).

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