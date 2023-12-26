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Сегодня, 13:15

«Северсталь» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Северсталь» — «Трактор» 26 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
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26 декабря в 19.00 по московскому времени в Череповце состоится матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Трактором». Игра пройдет в Ледовом дворце, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Трактора» есть мизерное преимущество перед соперником. На победу челябинской команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.42, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (20%), триумф «Северстали» — за 2.57 (39%).

На то, что гости не уступят, котировка — 1.50. На вариант 1Х — 1.55.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.69, ТМ 4.5 — за 2.16. Если думаете, что матч получится очень результативным, оформите ТБ 5.5 за 2.29.

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Если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет коэффициент 1.70. Если этого не произойдет, тогда пройдет пари за 2.03.

Триумф «Северстали» в матче с учетом ОТ и буллитов идет за 1.94, выигрыш «Трактора» — за 1.85.

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ХК Северсталь
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