1 октября в чемпионате Испании состоится матч команд из топ-4 — «Севилья» примет «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 19.30 по московскому времени, обслужит ее арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом игры «Атлетико». На победу команды Диего Симеоне выставлен коэффициент 2.50, это приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья и успех «Севильи» доступны за одинаковые 3.20 (по 30%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае позитивного результата принесет 2500 рублей, а чистая прибыль составит 1500 рублей.

Считаете, что «Севилье» по силам не проиграть дома? Вариант 1Х доступен за 1.57.

Однако вы можете подстраховать одну из команд с помощью форы: Ф1(0) идет за 2.20, Ф2(0) — за 1.71.

Эксперты уверены, что команды не подарят яркий футбол и много голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.44, ТМ 2.5 — в 1.60.

На вариант «обе забьют» выставлен сочнейший коэффициент 2.10 — а ведь эти команды обменялись голами в восьми матчах из последних десяти.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 5.90.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Атлетико»

«Севилья» кошмарно начала новый сезон — выиграла всего один из восьми матчей во всех турнирах и проиграла четырежды. Сейчас ситуация потихоньку выравнивается хотя бы с точки зрения результатов, потому что команда Лопетеги не проиграла три последние встречи. И все же натужный успех против «Эспаньола» (3:2) и ничьи с «Копенгагеном» (0:0) и «Вильярреалом» (1:1) — сомнительные достижения.

«Атлетико» сейчас значительно стабильнее, пусть и проиграл последние две игры. Но нужно учитывать, что в соперниках все-таки были «Реал» (1:2) и гостевой «Байер» (0:2). Запаса сил и состава для победы хватит именно гостям.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.71.