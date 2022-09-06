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6 сентября, 15:15

«Севилья» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Севилья» — «Манчестер Сити» 6 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

6 сентября начнется долгожданная Лига чемпионов. В первый день первого тура группового этапа испанская «Севилья» примет дома главного фаворита турнира — английский «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее итальянский арбитр Давиде Масса. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа G
06 сент, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
0:4
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят, что команда Хулена Лопетеги навяжет чемпиону Англии борьбу, поэтому на победу хозяев коэффициент очень высокий — 9.20, что примерно 8% вероятности исхода. Даже на ничью котировка значительно меньше — 5.50 (18%). Успех «Сити» доступен за скромные 1.34 (74%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 5500 рублей в случае, если команды добьются этого результата.

В 2017-м Люксембург сыграл вничью с Францией в отборе к ЧМ-2018. Почему бы и «Севилье» не сдержать явного фаворита? Вариант 1Х идет за 3.50.

Эксперты считают, что матч будет очень результативным: ТБ 2.5 доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.44.

Обмен голами можно взять за 1.90. Таким же коэффициентом оценен обратный исход.

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Гол Эрлинга Холанна доступен за смешные 1.55, дубль — за 3.60. Но в этом сезоне норвежец уже оформлял и хет-трик, который предложен за 10.2.

Пенальти идет за 2.40, удаление — за 4.00. Комбо этих событий — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 6.70.

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