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«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 20 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 20 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Давид де Хеа.
Фото Global Look Press
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20 апреля «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра на «Олд Траффорд» завершилась бодрой ничьей 2:2, поэтому исход противостояния решится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Португальский рефери Артур Соареш Диаш даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию в 21.45 мск начнет сайт matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
20 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Манчестер Юнайтед

Букмекеры считают гостей фаворитами: поставить на победу «красных дьяволов» в основное время можно с коэффициентом 2.08, это примерно 47% вероятности. Успех андалусийцев доступен с котировкой 3.58 (26%), ничья идет за близкие 3.63 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу манкунианцев в случае их выигрыша принесет 2080 рублей.

Неделю назад «Севилья» спаслась благодаря двум автоголами соперника в последние 10 минут матча — этот результат вошел в четырехматчевую серию испанцев без поражений. Поставить на то, что хозяева не уступят и в предстоящей встрече, можно за 1.79.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 6.64;

• победа «Ман Юнайтед» 1:0 — за 8.75;

• успех англичан 2:1 — тоже за 8.75.

Букмекеры полагают, что у «красных дьяволов» лучшие шансы на проход в следующий раунд: этот рынок на гостей предложен с котировкой 1.55, на хозяев — за 2.41.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы выглядят серьезными фаворитами: в первом матче андалусийцы вырвали ничью только благодаря двум автоголам в последние 10 минут. При этом «Севилья» проводит блеклый сезон и одно время даже шла в зоне вылета в чемпионате Испании. Сейчас она оторвалась от 18-й строчки на восемь баллов.

«Манчестер» же за весь 2023 года потерпел всего три поражения в 27 матчах во всех турнирах, в которых оформил 19 побед. А на прошлой стадии плей-офф «красные дьяволы» прошли другую команду из Севильи — «Бетис». На выезде манкунианцы добыли аккуратную победу 1:0.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 2.08.

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Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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