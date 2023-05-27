27 мая «Севилья» и «Реал» сыграют в 37-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в 20.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры назвали «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 2.25, вероятность этого результата — около 42%. «Мирный» исход оценен за 3.65 (26%), успех гостей — за 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на викторию «Севильи» принесет 3000 рублей, если коллектив Карло Анчелотти потерпит поражение.

«Мадрид» проиграл в трех выездах чемпионата Испании подряд. На ничью или триумф «Севильи» можно сыграть за 1.65.

В последних пяти матчах бланкос пропустили 1.4 мяча в среднем за 90 минут, а их оппоненты — 0.6. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

На то, что счет откроют гости, можно поставить за 1.85. На результативный дебют «Севильи» предложена котировка 2.10.

В трех из четырех недавних поединков «Реала» отличился лишь один соперник. Повторение популярной статистики доступно за 2.85.

Только в одной из пяти прошлых очных встреч команды не обменялись точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.58, обратный рынок дан за 2.40.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры представили на него коэффициент 8.00.