27 мая «Севилья» примет «Реал Мадрид» в 37-м туре ла лиги. Встреча состоится в 20.00 по московскому времени на арене «Рамон Санчес Писхуан». Команды рассудит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры считают, что у сливочных больше шансов. На их викторию можно поставить с коэффициентом 2.25, вероятность такого исхода — примерно 42%. Раздел очков доступен за 3.65 (26%), успех гостей — за 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат принесет 3650 рублей, если соперники не определят сильнейшего.

«Реал Мадрид» победил в трех очных встречах подряд. Верите, что на этот раз нервионцы не уступят? На ничью или триумф «Севильи» можно сыграть за 1.65.

В последних пяти матчах бланкос пропустили 1.4 мяча в среднем за 90 минут, а их оппоненты — 0.6. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Только в одной из пяти прошлых очных игр команды не обменялись точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.58, обратный рынок дан за 2.40.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры предложили на него котировку 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал»

«Севилья» к концу сезона разогналась и подходит к финалу Лиги Европы в великолепной форме. Нервионцы выдали беспроигрышную серию из шести матчей (три виктории) во всех турнирах. В обороне тоже все в порядке: пропущен лишь один гол в трех встречах ла лиги. Дома севильцы максимально хороши: в 11 предыдущих поединках на «Рамон Санчес Писхуан» уступили всего два раза, а в семи столкновениях были сильнее соперников.

У «Реала», наоборот, серьезные проблемы в гостях. Сливочные влетели в четырех выездах во всех соревнованиях подряд с общим счетом 11:2. Причем в трех из них парни Карло Анчелотти не забили. Но в пользу мадридцев говорит слабая мотивация хозяев — через четыре дня после визита бланкос им предстоит финал ЛЕ, поэтому никто не будет лететь в излишне рискованные подкаты в ничего не решающем противостоянии. Впрочем, «Реал» тоже решил все свои турнирные задачи и вряд ли захочет забрать три очка любой ценой.

Рекомендуемая ставка: победа «Севильи» или ничья за 1.65.