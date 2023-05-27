Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Севилья» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 27 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Севилья» — «Реал» 27 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Севилья».
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен

27 мая «Севилья» примет «Реал Мадрид» в 37-м туре ла лиги. Встреча состоится в 20.00 по московскому времени на арене «Рамон Санчес Писхуан». Команды рассудит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 37-й тур
27 мая, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал

Букмекеры считают, что у сливочных больше шансов. На их викторию можно поставить с коэффициентом 2.25, вероятность такого исхода — примерно 42%. Раздел очков доступен за 3.65 (26%), успех гостей — за 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат принесет 3650 рублей, если соперники не определят сильнейшего.

«Реал Мадрид» победил в трех очных встречах подряд. Верите, что на этот раз нервионцы не уступят? На ничью или триумф «Севильи» можно сыграть за 1.65.

В последних пяти матчах бланкос пропустили 1.4 мяча в среднем за 90 минут, а их оппоненты — 0.6. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Только в одной из пяти прошлых очных игр команды не обменялись точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.58, обратный рынок дан за 2.40.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры предложили на него котировку 8.00.

Артем Дзюба. Дзюба вернется после травмы и забьет «Динамо»? Новый контракт — лучшая мотивация

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал»

«Севилья» к концу сезона разогналась и подходит к финалу Лиги Европы в великолепной форме. Нервионцы выдали беспроигрышную серию из шести матчей (три виктории) во всех турнирах. В обороне тоже все в порядке: пропущен лишь один гол в трех встречах ла лиги. Дома севильцы максимально хороши: в 11 предыдущих поединках на «Рамон Санчес Писхуан» уступили всего два раза, а в семи столкновениях были сильнее соперников.

У «Реала», наоборот, серьезные проблемы в гостях. Сливочные влетели в четырех выездах во всех соревнованиях подряд с общим счетом 11:2. Причем в трех из них парни Карло Анчелотти не забили. Но в пользу мадридцев говорит слабая мотивация хозяев — через четыре дня после визита бланкос им предстоит финал ЛЕ, поэтому никто не будет лететь в излишне рискованные подкаты в ничего не решающем противостоянии. Впрочем, «Реал» тоже решил все свои турнирные задачи и вряд ли захочет забрать три очка любой ценой.

Рекомендуемая ставка: победа «Севильи» или ничья за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Севилья
0
Читайте также
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия Дортмунд» — «Майнц»: где смотреть матч бундеслиги 27 мая 2023 года онлайн в прямом эфире