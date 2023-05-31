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«Севилья» — «Рома»: где смотреть матч 31 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Иван Ракитич («Севилья»).
Фото Global Look Press
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31 мая в финале Лиги Европы сойдутся «Севилья» и «Рома». Самый титулованный клуб турнира и самый особенный тренер вселенной встретятся на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Английский рефери Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 21.40 мск.

Лига Европы. Финал
31 мая, 22:00. Puskas Arena (Будапешт)
Севилья
Рома

Номинальные хозяева — фавориты поединка, считают в букмекерской конторе Olimpbet. На выигрыш «Севильи» представлен коэффициент 2.74, что соответствует 36% вероятности. Ничья оценена в 3.04 (31%), триумф «волков» — в 2.94 (33%).

Ставка в 1000 рублей на викторию испанского клуба в основное время принесет доход в 2740 рублей в случае благоприятного исхода.

Вы можете поставить на итоговый успех одного из клубов в Лиге Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.84, на «Рому» — за 1.93.

Лишь один из восьми матчей римлян в весенней части турнира пробил «верх» по метким попаданиям. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.50.

Букмекеры видят практически равные шансы соперников на то, чтобы открыть счет. Первый точный удар андалусийцев доступен за 2.12. Результативный старт «Ромы» дан за 2.18.

Самый вероятный автор взятия ворот — Юссеф Эн-Несири из «Севильи» (18 за сезон). Кроме победного выстрела в створ ПСВ форвард отметился и в поздних стадиях плей-офф. В ответном четвертьфинале против «МЮ» оформил дубль и вывел красно-белых в 1/2 финала. А затем огорчил «Ювентус» в Турине. Его мяч идет за 3.00.

Хесус Навас (&laquo;Севилья&raquo;). «Севилья» в погоне за седьмой победой в ЛЕ. Но против «Ромы» Моуринью ей придется терпеть

В матчах плей-офф ЛЕ с участием «Севильи» обе команды забили только в трех из восьми встреч, а у «Ромы» такое случилось лишь единожды. Обмен голами можно взять за 1.97, обратный рынок доступен за 1.85.

Наиболее возможный счет в основное время — 0:0. На этот итог букмекерская компания Olimpbet предложила котировку 5.20.

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