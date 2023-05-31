31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште громыхнет финал Лиги Европы. В нем сойдутся самый титулованный клуб турнира «Севилья», а также «Рома» во главе с Жозе Моуринью. Английский судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «нервионцев» можно с коэффициентом 2.74, это примерно 36% вероятности. Триумф «волков» доступен с котировкой 2.94 (33%), ничья оценена в 3.04 (31%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в основное время принесет доход в 3040 рублей, если соперники не определят сильнейшего за 90 минут.

Вы можете поставить на итоговый успех одного из клубов в Лиге Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.84, на «Рому» — за 1.93.

Лишь один из восьми поединков римлян в весенней части турнира пробил «верх» по забитым мячам. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.50.

В матчах плей-офф ЛЕ с участием «Севильи» обе команды отличились в трех из восьми встреч, а у «Ромы» такое случилось всего единожды. Обмен точными ударами можно взять за 1.97, обратный рынок доступен за 1.85.

Наиболее вероятный счет в основное время — 0:0. На этот результат букмекерская компания Olimpbet представила котировку 5.20.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Рома»

Главный козырь «нервионцев» — уникальный опыт побед в Лиге Европы. Андалусийцы завоевали второй по статусу еврокубок шесть раз и никогда не терпели поражений в финале. В этом турнире «Севилья» не уступила в 14 из 18 недавних игр (за 90 минут девять викторий и пять ничьих). Коллектив Хосе Луиса Мендилибара в ЛЕ действует очень строго. Так, в восьми из 11 прошлых поединков с участием красно-белых забивал лишь один клуб. А больше двух мячей в основное время оформили только в трех из 11 случаев.

У Моуринью в Риме тоже все держится на строгости. В семи из восьми недавних появлений «волков» в ЛЕ не влетало больше пары голов. Во всех отличалась только одна команда. Итальянцы не проиграли в девяти из 11 встреч турнира, шесть из которых завершились победами. А еще у Жозе шесть матчей на «ноль» в этой Лиге Европы — больше всех остальных в нынешнем розыгрыше. Так что финал будет суше, чем любимое вино португальца Barca Velha.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.50.

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