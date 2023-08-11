Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Севилья» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 11 августа 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Севилья» — «Валенсия» 11 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Telegram Дзен

11 августа в матче-открытии чемпионата Испании «Севилья» сразится с «Валенсией». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» и сервис «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
11 авг, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Валенсия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Севилью» серьезным фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность этого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.53 (28%), успех «Валенсии» — за 4.18 (21%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4180 рублей, а чистая прибыль составит 3180 рублей.

Условие «ничья или победа «Валенсии» предложено за 1.90. В прошлом сезоне матч на «Писхуане» завершился 1:1.

В последние годы команды играют друг с другом не слишком результативно — только в одном из пяти матчей был пробит «верх». Поэтому тотал больше 2.5 мяча идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Неплохой коэффициент на гол «Валенсии» — 1.58. На обмен результативными атаками можно поставить за 2.01, на вариант «обе забьют — нет» — за 1.81.

Эксперты убеждены, что счет в игре откроет «Севилья» — на это выставлена котировка 1.70.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев за 6.44.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче Кубка России с &laquo;Нижним Новгородом&raquo;. «Урал» — «Спартак»: Гончаренко остановит победное шествие красно-белых

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Валенсия»

«Севилья» в плохом смысле слова удивила в ла лиге в прошлом сезоне: команда заняла только 12-е место, при этом забрав дежурный кубок в Лиге Европы. В начале лета из клуба прилетели тревожные новости: якобы все основные футболисты выставлены на трансфер из-за тяжелого финансового положения нервионцев. Однако в итоге никто продан не был, за исключением некоторых игроков скамейки. Выходит, к сезону «Севилья» подойдет в боевом комплекте.

В прошлом сезоне, даже несмотря на проблемы во внутреннем первенстве, команда в играх с «Валенсией» набрала четыре очка. Таким образом, «Севилья» не проиграла «летучим мышам» в пяти последних домашних матчах подряд. Думается, теперь, когда многие сложности позади, поражения тем более ждать не стоит. А атакующего потенциала у коллектива Луиса Хосе Мендилибара достаточно, чтобы организовать как минимум два гола.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.75.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Севилья
0
Читайте также
Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное
Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 11 августа 2023 года онлайн в прямом эфире