18 мая «Севилья» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы примет «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели прозвучит в 22.00 по московскому времени. После первой встречи в противостоянии равенство (1:1). Прямую трансляцию начиная с 21.40 мск покажет сайт matchtv.ru.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.48, что составляет примерно 40% вероятности исхода. Выигрыш «бьянконери» предложен с котировкой 3.04 (31%), ничья идет за 3.29 (29%).

В нынешнем плей-офф туринцы были сильнее соперников в двух выездах из трех. Ставка в 1000 рублей на «Ювентус» при благоприятном результате принесет 3040 рублей.

Проход команды из Андалусии в финал Лиги Европы оценен в 1.75. Этот рынок на итальянцев доступен за 2.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают небольшое преимущество хозяев:

• ничья 1:1 дана за 6.02;

• 0:0 — за 7.06;

• победа «Севильи» 1:0 — 7.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола идет за серьезные 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73. В первом поединке оппоненты оформили только два мяча на двоих, причем «старая синьора» отличилась уже в конце компенсированного времени. А всего за пятиматчевую историю противостояния «Севилья» и «Юве» лишь однажды заколотили больше двух голов.

«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный рынок — за 1.92. Вариант с точными попаданиями от обоих коллективов зашел дважды за пять встреч соперников друг с другом во всех турнирах.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола предложен за 2.31.

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