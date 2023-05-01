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«Севилья» — «Жирона»: где смотреть матч ла лиги 1 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Севилья» — «Жирона» 1 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Маркос Акунья («Севилья»).
Фото Global Look Press
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1 мая в чемпионате Испании сойдутся 10-я и 11-я команды — «Жирона» и «Севилья». Игра 32-го тура пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Ла лигу в России транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 32-й тур
01 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Жирона

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами: поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 2.02, это примерно 49% вероятности исхода. Успех гостей предложен с котировкой 3.83 (25%) — это наименее ожидаемый результат схватки. Даже ничья идет за меньшие 3.58 (26%).

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«Жирона» — неудобный соперник для андалусийцев: бело-красные обыграли «Севилью» в первом круге (2:1) и довели победную серию до двух матчей. Но в предстоящей встрече гости считаются серьезным андердогом. Поставить на их непоражение можно за 1.84.

«Севилья» подошла ко встрече с «Жироной» после четырех побед подряд во всех турнирах и серии из семи игр без поражений. Уверены в хозяевах? Ф1(-1.5) предложена за 3.52.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.51;

• победа «Севильи» 1:0 — за 7.75;

• 0:0 — за 8.50.

Лукас Окампос (&laquo;Севилья&raquo;). «Севилья» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 1 мая 2023 года

Аналитики не уверены, что в игре будет много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.91. За всю пятиматчевую историю противостояния команд этот рынок зашел лишь однажды — во встрече первого круга текущего сезона.

Рынок на обмен выстрелами от обеих команд предложен за 1.79, «обе забьют — нет» можно оформить за 2.03. Как и тотал больше 2.5 гола «Севилья» и «Жирона» отличались в ворота друг друга только раз — в 17-м туре нынешнего чемпионата.

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