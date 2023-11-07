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«Шахтер» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Барселона» 7 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Ферран Торрес («Барселона»).
Фото Global Look Press
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Лидер группы H «Барселона» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов схлестнется с донецким «Шахтером». Игра пройдет 7 ноября на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на триумф каталонцев можно с коэффициентом 1.27, что составляет примерно 77% вероятности. Успех номинальных хозяев оценен в 11.0 (8%) — это наименее ожидаемый исход. Котировка на ничью — 6.53 (13%).

Команды встречались две недели назад в третьем туре группового этапа — сине-гранатовые дома добыли лишь минимальную победу (2:1). Поставить на то, что в предстоящей игре «Шахтер» как минимум не уступит, можно за внушительные 4.13.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство «Барсы»:

  • 2:0 в пользу гостей — за 6.96;

  • 3:0 — за 8.00;

  • 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.75.

Рынок на обмен голами предложен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» идет за практически идентичные 1.91.

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Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Барселона»

В первых трех турах каталонцы показали 100-процентный результат и возглавили группу H. «Шахтер» же не без проблем обыграл только худшую команду квартета — «Антверпен» (3:2). Обе команды показывают неплохую результативность: в пяти из шести поединков ЛЧ с их участием было забито минимум три мяча — в том числе и в прошлой встрече украинцев с сине-гранатовыми. Вполне вероятно, что оппоненты продлят тренд на голы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.69.

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