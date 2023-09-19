19 сентября донецкий «Шахтер» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов матчем против «Порту». Игра состоится на нейтральном поле в Германии — на «Фолькпаркштадион». Обслужит ее итальянский арбитр Давиде Масса, стартовый свисток которого прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России встречу можно посмотреть на сайте букмекерской компании Winline.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Порту», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.79. Вероятность этого исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Шахтера» — за 4.40 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев игры в случае их выигрыша озолотит вас на 4400 рублей.

Считаете, что «Порту» растерзает соперника? Вариант Ф2(-1.5) идет за 2.85.

Матчи с участием лиссабонского клуба на старте сезона получаются на редкость нерезультативными — ни в одном из них не было забито больше трех мячей. ТМ 3 оценен в 1.72, ТБ 3 — в 2.13.

При этом эксперты верят, что соперники обменяются голами: на «обе забьют» котировка — 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.22.

Шикарный коэффициент на победу «Порту» по ударам в створ с форой (-1.5) — 1.74.

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