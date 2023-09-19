19 сентября донецкий «Шахтер» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов матчем против «Порту». Игра состоится на нейтральном поле в Германии — на «Фолькпаркштадион». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России встреча показана не будет. Обслужит ее итальянский арбитр Давиде Масса.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Порту», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.79. Вероятность этого исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Шахтера» — за 4.40 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев игры в случае их выигрыша озолотит вас на 4400 рублей.

Считаете, что «Порту» растерзает соперника? Вариант Ф2(-1.5) идет за 2.85.

Матчи с участием лиссабонского клуба на старте сезона получаются на редкость нерезультативными — ни в одном из них не было забито больше трех мячей. ТМ 3 оценен в 1.72, ТБ 3 — в 2.13.

При этом эксперты верят, что соперники обменяются голами: на «обе забьют» котировка — 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.22.

Шикарный коэффициент на победу «Порту» по ударам в створ с форой (-1.5) — 1.74.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Порту»

Для «Порту» и «Шахтера» очный матч первого тура имеет большое значение и, возможно, предопределит их судьбу в турнире. В группе H есть явный фаворит — «Барселона», и абсолютный аутсайдер — «Антверпен». Португальцы и украинцы оспорят вторую строчку.

Хотя «драконы» успешно выступают в национальном чемпионате и делят первое место с «Боавиштой» и «Спортингом» (по 13 очков после пяти матчей), на данном этапе им не хватает мощи в атаке. Ни в одной из шести встреч в лиге и Кубке «Порту» не забил больше двух мячей, но и без голов с поля еще не уходил.

Вряд ли «Шахтеру» удастся сдержать соперника и оставить ворота «сухими», но в то же время вероятность, что гости разразятся большим количеством голов, очень низка. Осторожность при необходимости показать результат приведет к тому, что португальцы забьют один или два мяча.

Рекомендуемая ставка: «Порту» забьет 1-2 гола за 1.63.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!