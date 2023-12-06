6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» дома примет «Ливерпуль». Встреча состоится на «Бремелл Лейн Арене» в Шеффилде и начнется в 22.40 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Саймон Хупер.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что команда Юргена Клоппа без проблем заберет три очка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что примерно 85% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.00 (12%), успех хозяев — за 13.75 (3%).

«Шеффилд» первым в сезоне уволил главного тренера. Поможет ли им это хотя бы не проиграть в предстоящем матче? Вариант 1Х идет за 5.09.

Можете подстраховать «Юнайтед» с форой (+1.5) за 2.49 или усилить коэффициент на триумф гостей — Ф2(-1.5) за 1.52.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.83, ТМ 3.5 — за 1.96. В двух последних встречах «Шеффилда» и «Ливерпуля» проходил «верх».

Вероятность обмена голами оценена в 1.88, условие «обе забьют — нет» — в 1.91.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Шеффилд» с пятью очками занимает последнее место в таблице АПЛ, в последнем туре он разгромно уступил «Бернли» (0:5). Такое положение дел не оставило боссам клуба выбора, и они уволили Пола Хекингботтома — эта отставка стала первой в новом сезоне чемпионата Англии.

Аутсайдера возглавил Крис Уайлдер, который уже работал в клубе. Но ему вряд ли удастся настолько встряхнуть игроков, чтобы они вдруг одолели «Ливерпуль». Красные находятся в отличной форме: занимают вторую строчку в таблице (9-4-1), выиграли пять из восьми последних матчей во внутренних турнирах при трех ничьих. В предыдущем туре они ушли от поражения во встрече с «Фулхэмом», забив третий и четвертый мячи на 87-й и 88-й минутах (4:3). Но против «Шеффилда» так камбэчить мерсисайдцам не придется.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 3.5 за 1.86.

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