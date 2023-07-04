4 июля действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина начнет защиту титула матчем против американки Шелби Роджерс. Встреча третьей и 49-й ракеток мира начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 3:2 в пользу представительницы Казахстана.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рыбакину серьезным фаворитом матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.11, что приблизительно 90% вероятности исхода. Успех Роджерс доступен за 6.73 (10%).

Ставка в 1000 рублей на американку в случае ее выигрыша принесет выплату в 6730 рублей, а чистая прибыль составит 5730 рублей.

Счет 2:0 по сетам в пользу Рыбакиной можно взять за скромные 1.42. Зато, если верите в победу Роджерс хотя бы в одной партии, ставка на это условие увеличит вашу сумму в 2.75 раза.

Тотал больше 19.5 гейма идет за 1.87, ТМ 19.5 — за 1.94. Три из пяти встреч между теннисистками завершились через «низ».

Успех Елены с форой (-5.5) гейма предложен за 1.98. С таким гандикапом казахстанской теннисистке удалось обыграть американку всего раз — на том же Уимблдоне два года назад.

Тай-брейк хотя бы в одном сете можно оформить за приятные 3.42.

Прогноз и ставка на матч Шелби Роджерс — Елена Рыбакина

В Париже Рыбакина подхватила вирус и отказалась от продолжения борьбы перед матчем третьего круга. По этой же причине совсем скомканной получилась ее подготовка к защите титула на Уимблдоне, Елена провела всего два матча: обыграла Полину Кудерметову и проиграла Донне Векич в Берлине. После этого она была вынуждена сняться с соревнований в Истборне.

Правда, подготовку казахстанской теннисистки можно назвать еще неплохой по сравнению с тем, какая она была у Роджерс. Американка провела на траве только одну встречу и проиграла ее, причем типично грунтовой сопернице — Марии Осорио в Истборне в двух сетах. Для Шелби это поражение стало четвертым подряд — она не выигрывала с конца апреля.

В таких условиях, несмотря на нелучшие обстоятельства, Рыбакина все же должна уверенно взять верх. Она лучше знает траву, а ее форму можно оценить как лучшую в сравнении с американкой.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 19.5 гейма за 1.94.

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