«Шинник» представил форму, посвященную купюре в 1000 рублей

Ярославский «Шинник» и партнер клуба, букмекерская компания PARI, решили бросить вызов привычным шаблонам и разработали для команды принципиально новый дизайн игровых комплектов. В весеннюю часть сезона Первой лиги «Шинник» ворвется в оригинальной экипировке, стилизованной под денежную купюру, на которой изображен Ярославль.

Банкнота номиналом в 1000 рублей — настоящий символ Ярославля. «Косарь» — одна из самых популярных ассоциаций с городом для большинства жителей России. Теперь эта связь отражена в новой лимитированной форме «Шинника».

В дизайне игровых комплектов повторяются мотивы оформления банкноты, в тон подобрана и цветовая гамма. Ключевой элемент формы «Шинника» — принт с основателем города Ярославом Мудрым, расположенный на передней части футболок.

Для полноты сходства на рукавах необычных футболок появляется число 1000. Кроме того, о достоинстве купюры, посвященной Ярославлю, напоминает надпись «Косарь». Ее можно увидеть на внутренней стороне воротника. Купюра номиналом в 1000 рублей считается в России одной из самых ходовых и активно используется при наличных расчетах. Поэтому форма, стилизованная под «косарь», близка и понятна каждому жителю страны.

Болельщики «Шинника» увидят свою любимую команду в новой форме первыми. Это произойдет в воскресенье, 26 марта. В этот день ярославцы в матче 24-го тура Первой лиги сыграют дома с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.