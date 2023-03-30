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Сегодня, 16:45

«Шинник» представил новый комплект формы

Евгений Коростелев
Новая форма «Шинника».
Новая форма «Шинника».
Новая форма «Шинника».
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PARI и «Шинник» презентовали еще один комплект формы ярославского клуба. Для создателей новой экипировки было важно подчеркнуть связь команды с родным городом, поэтому на футболках содержатся отсылки к достопримечательностям Ярославля: памятнику Ярославу Мудрому, часовне Казанской иконы Божией Матери и храму Петра и Павла. Силуэты главных символов города изображены как на центральных полосах на груди, так и на спине.

Новая форма «Шинника».

Над фамилиями футболистов размещен элемент с первых версий эмблемы «Шинника» — литера «Я». Благодаря этому образуется логическая связка «Я — Фамилия игрока», что демонстрирует слияние клубных и личных интересов.

В дизайне комплекта также есть отсылка к возрасту «Шинника» — в 2023 году клубу исполнилось 66 лет. Этому событию посвящен знак на воротнике. Его можно прочитать как 66 и как пожелание хорошей игры — Good Game (GG).

Новая форма «Шинника».

Новой формой «Шинник» будет радовать болельщиков в оставшейся части сезона-2022/23. Перед родными трибунами команда представит новый комплект 8 апреля в матче против ульяновской «Волги». Отметим, что в полюбившейся болельщикам форме, стилизованной под 1000 рублей, команда также может сыграть несколько игр.

Футбол
ФК Шинник
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