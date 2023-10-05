«Шинник» сыграет в дерби купюр с «Енисеем» в альтернативной форме с «косарем»

Футбольные клубы «Шинник» и «Енисей» подготовили по-настоящему бодрое открытие 13-го тура первой лиги — дерби купюр. Хозяева при поддержке своего титульного спонсора, букмекерской компании PARI, выйдут на игру в альтернативной форме, посвященной банкноте в 1000 рублей, на которой изображен Ярославль. В свою очередь гости представят комплект с отсылкой к бумажным деньгам с видом на Красноярск — 10 рублям. Встреча состоится 7 октября и начнется в 16.00 по московскому времени.

Увидеть дерби купюр должен каждый: организаторы обещают порадовать аудиторию матча в Ярославле запоминающимися активациями и красочным визуальным оформлением. Специально для этой игры разработаны уникальные логотип и айдентика. Кроме того, лучшие футболисты в составах каждой из команд получат специальные награды бесценному игроку в виде слитков золота.

PARI подготовила сюрприз и для посетителей встречи. Перед игрой для зрителей организуют ряд активностей и розыгрышей призов. А за каждого пришедшего на стадион болельщика компания перечислит по 100 рублей в благотворительный фонд «Сахарок». Таким образом, общий объем денежных средств в рамках акции может составить несколько сотен тысяч рублей. Чем больше зрителей посетят игру, тем больше средств удастся собрать.

«Шинник» выступает при поддержке PARI с 2022 года. Стороны уже успели впечатлить болельщиков мощными совместными акциями. В частности, в 2023-м в честь 1 апреля партнеры представили альтернативный игровой комплект, стилизованный под 1000-рублевую купюру с изображением Ярославля. На форму команды перенесли мотивы оформления банкноты, принт с основателем города Ярославом Мудрым и число 1000.

Акцию по достоинству отметило жюри Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XXIII. За форму с «косарем» PARI получила на фестивале серебряную награду в номинации «Прорыв малобюджетного проекта».