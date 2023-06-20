30 июня лидирующие в группе A отборочного турнира чемпионата Европы-2024 Шотландия и Грузия схлестнутся в очном матче. Игра состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу венгерский арбитр Иштван Вад.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet совсем не верят в Грузию. На победу Хвичи и его партнеров можно поставить с коэффициентом 6.56, вероятность исхода — примерно 12%. Ничья идет за 4.18 (23%), успех Шотландии — за скромные 1.53 (65%).

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Грузия проиграла всего один из 15 последних матчей. Вариант Х2 доступен за 2.55.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.03, тотал меньше — в 1.81. Четыре из пяти предыдущих встреч с участием грузин завершились «верхом».

Кстати, на гол «Крестоносцев» выставлена солидная котировка 1.83. А они не отличились только в одной игре из тех же 15 крайних.

Шотландия в каждом из трех матчей квалификации забивала минимум дважды — даже Испании (2:0) и Норвегии (2:1). ИТБ1 (1.5) доступен за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу британской сборной за 5.60.

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