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Сегодня, 18:15

Шотландия — Грузия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Шотландия — Грузия 20 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images
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30 июня лидирующие в группе A отборочного турнира чемпионата Европы-2024 Шотландия и Грузия схлестнутся в очном матче. Игра состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу венгерский арбитр Иштван Вад.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
20 июн, 21:45. ()
Шотландия
Грузия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet совсем не верят в Грузию. На победу Хвичи и его партнеров можно поставить с коэффициентом 6.56, вероятность исхода — примерно 12%. Ничья идет за 4.18 (23%), успех Шотландии — за скромные 1.53 (65%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 6560 рублей.

Грузия проиграла всего один из 15 последних матчей. Вариант Х2 доступен за 2.55.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.03, тотал меньше — в 1.81. Четыре из пяти предыдущих встреч с участием грузин завершились «верхом».

Кстати, на гол «Крестоносцев» выставлена солидная котировка 1.83. А они не отличились только в одной игре из тех же 15 крайних.

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Шотландия в каждом из трех матчей квалификации забивала минимум дважды — даже Испании (2:0) и Норвегии (2:1). ИТБ1 (1.5) доступен за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу британской сборной за 5.60.

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