28 марта в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2024 сойдутся Шотландия и Испания. Матч на стадионе «Хэмпден Парк» обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей мощным фаворитом встречи. Победа Испании идет за 1.70, что примерно соответствует 58% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (25%), триумф хозяев — за 5.70 (17%).

Верите в возможность «мирного» результата? Ставка в 1000 рублей на этот вариант принесет выигрыш в 3900 рублей в случае успешного исхода.

Шотландия не проиграла в пяти последних матчах. Поставить продолжение серии в игре с Испанией можно за 2.15.

В предыдущих пяти поединках «ла роха» забивала в среднем 2.4 мяча, а синие — 1.8 гола. ТБ 2.5 предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.

Аналитики сомневаются — отличатся обе команды или одна. На обмен голами и «обе забьют — нет» одинаковый коэффициент 1.90.

Наиболее вероятный результат матча, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу Испании. Поставить на этот исход можно за 6.50.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Шотландия — Испания

В Лиге наций команда Стива Кларка получила повышение в лигу А, выиграв группу с Украиной, Ирландией и Арменией. При этом синие великолепно выступают дома: одно поражение в восьми матчах, забитые голы в каждом из них, два и больше мяча — в семи из 10 встреч при своих болельщиках. Шотландцы вообще не проигрывают в пяти официальных играх подряд. А отбор Евро-2024 начали с уверенной победы над Андоррой — 3:0.

Испанцы с тем же счетом разобрались с Норвегией без Эрлина Холанна. «Красную фурию» не пугает уверенная игра британцев дома, потому что «ла роха» — мастер успешной осады замков. Сборная Луиса де ла Фуэнте не уступила в шести гостевых встречах подряд, а забила в восьми из них. А еще испанцы не проиграли в 10 последних матчах в рамках отбора на ЧЕ. Кроме того, в предыдущий раз Шотландия победила Испанию в 1984 году.

Хозяева окажут мощное сопротивление фавориту группы при родных трибунах, но разница в классе команд сыграет в пользу гостей.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.70.