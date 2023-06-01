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Сегодня, 14:15

«Штутгарт» — «Гамбург»: где смотреть стыковой матч бундеслиги 1 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция стыкового матча бундеслиги «Штутгарт» — «Гамбург» 1 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Штутгарт».
Фото Global Look Press
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1 июня в первом стыковом матче бундеслиги «Штутгарт» примет «Гамбург». Встреча на «Мерседес-Бенц Арене» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.40 мск.

Игроки &laquo;Штутгарта&raquo; в&nbsp;матче бундеслиги против &laquo;Аугсбурга&raquo;. «Гамбург» уже праздновал повышение, но оказался в стыках. Теперь «динозавры» устроят шоу со «Штутгартом» за место в бундеслиге

Хозяева — фавориты поединка, считают в букмекерской конторе Olimpbet. На успех «Штутгарта» предложен коэффициент 1.71, что соответствует 56% вероятности. Ничья оценена в 4.11 (23%), триумф «динозавров» — в 4.73 (21%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Гамбурга» принесет выигрыш в 4730 рублей в случае благоприятного исхода.

Только в одном из девяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.62, обратный рынок идет за 2.28.

Оппоненты пробили «верх» по результативным ударам в четырех недавних очных встречах. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.41.

Также предложены рынки на успех любого из коллективов с учетом форы:

  • Ф «Штутгарта» (-1) оценена в 2.14.

  • Для «Гамбурга» предложена Ф (1) за 1.75.

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На первый гол в исполнении «швабов» можно сыграть за 1.54, на успех «динозавров» — за 2.65.

Самый вероятный промежуток времени для взятия ворот — с 76-й по 90-ю минуту. На результативный удар в это окно доступна котировка 1.76.

Самый вероятный итог поединка — ничья 1:1. Поставить на этот счет можно за 7.40.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гамбург
ФК Штутгарт
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