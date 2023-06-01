1 июня в первом стыковом матче за место в бундеслиге сойдутся «Штутгарт» и «Гамбург». Встреча на «Мерседес-Бенц Арене» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.40 мск.

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитами хозяев. На триумф «швабов» предложен коэффициент 1.71, что соответствует 56% вероятности. Ничья оценена в 4.11 (23%), виктория «динозавров» — в 4.73 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 4110 рублей, если соперники не определят победителя.

Только в одном из девяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.62, обратный рынок идет за 2.28.

Оппоненты пробили «верх» по результативным ударам в четырех недавних очных встречах. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.41.

На первый гол в исполнении «швабов» можно сыграть за 1.54, на успех «динозавров» — 2.65.

Самый вероятный итог поединка — ничья 1:1. Поставить на этот счет можно за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Штутгарт» — «Гамбург»

Команда Себастиана Хенесса исправно отличается и пропускает: обменивалась забитыми мячами с соперниками в восьми предыдущих встречах бундеслиги. При родных фанатах «швабы» не проиграли в четырех поединках кряду, из которых лишь в одном добились победы. Кроме того, «Штутгарт» пропустил в шести последних матчах дома.

«Гамбург» же очень опасен в гостях. Коллектив Тима Вальтера — лучший на выезде во второй бундеслиге: девять викторий, три ничьи и 30 очков. Правда, в последних восьми визитах к соперникам «динозавры» выиграли только дважды, а три раза уступили. Впрочем, «Гамбург» регулярно забивает — делал это в шести случаях подряд.

Рекомендуемая ставка: обмен голами — за 1.60.

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